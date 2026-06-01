Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarını ayırdı. Polonyalı oyuncu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "???????Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
