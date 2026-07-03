Son şampiyon Fenerbahçe ArsaVev sezonu açtı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde ilk antrenmanıyla başladı. Takım, 4-14 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda kampa girecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 4-14 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kampla devam edecek.
Kaynak: AA / Emrah Oktay