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Son şampiyon Fenerbahçe ArsaVev sezonu açtı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde ilk antrenmanıyla başladı. Takım, 4-14 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 4-14 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kampla devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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