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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA son 16 ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 yenildi

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenildi. Maren Lezeta ve Ainhoa Marin'in golleriyle kazanan Real Sociedad'a karşı Fenerbahçe'de Maria Alves 81. dakikada kırmızı kart gördü; rövanş 11 Kasım Çarşamba İstanbul'da.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Real Sociedad takımına 2-0 yenildi.

San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

İkinci yarıda Maren Lezeta ve Ainhoa Marin ile goller bulan İspanyol takımı, müsabakayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'de Maria Alves, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın rövanşı, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
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