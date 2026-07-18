Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Fatma Şakar'ı transfer etti

FENERBAHÇE arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sağ bek Fatma Şakar'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Almanya Bundesliga Kadınlar Ligi ekiplerinden 1'inci FC Union Berlin'de forma giyen ve Kadın A Milli Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı