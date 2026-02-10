Haberler

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Chaves ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli kaleci Abigail Paola Chaves'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, Chaves'e bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın formasını terleten Abigail Paola Chaves ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Chaves, Fenerbahçe formasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 maçta kaleyi korudu.

