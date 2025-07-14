Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elena Gracinda Santos'u Transfer Etti
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beylerbeyi forması giyen ABD'li kanat oyuncusu Elena Gracinda Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Santos'a hoş geldin dedi.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor