Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İSTANBUL, FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan sarı-lacivertliler lider durumda bulunuyor. İlk mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar ise 9 puanda kaldı.

Kadınlar Süper Ligi'nin 4'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sahasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galbiiyeti getiren golleri Kattie Bowen, Andrea Staskova ve Abiden Suliat kaydetti. Bu sonucun ardından 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan Fenerbahçe, lider durumda bulunuyor. Beşiktaş ise ilk mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı