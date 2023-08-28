Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Valerie Garnier oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü olarak Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Garnier daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştırmış ve başarılar elde etmişti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da sarı-lacivertli takımı çalıştıran Valerie Garnier oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız çalıştırıcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibi 2 sezon çalıştıran Garnier, 2 kez Basketbol Süper Ligi'ni, 1 kez de Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.