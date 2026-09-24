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Fenerbahçe Kadın Basketbol, 37 yaşındaki Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı. Kulüp, 37 yaşındaki pivotla kısa süreli anlaşmaya varıldığını açıkladı; oyuncu 2013-2016 arasında da Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.

Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.

Kaynak: AA
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