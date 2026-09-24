Fenerbahçe Kadın Basketbol, 37 yaşındaki Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol, 37 yaşındaki Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı. Kulüp, 37 yaşındaki pivotla kısa süreli anlaşmaya varıldığını açıkladı; oyuncu 2013-2016 arasında da Fenerbahçe forması giymişti.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.
Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.
Kaynak: AA