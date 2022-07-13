Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford'da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından 'Ailemize hoş geldin Joshua King' başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title