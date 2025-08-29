Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe uzun zamandır eleştirilerin odağında olan teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.