Fenerbahçe, Jonquel Jones'u Kadrosuna Kattı

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Bahamalı yıldız oyuncu Jonquel Jones ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. 1,98 metre boyundaki Jones, WNBA'de MVP unvanını kazanmış ve beş kez All-Star seçilmiştir.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Bahamalı basketbolcu Jonquel Jones'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla 2026 yılının ocak ayına kadar sözleşme imzalandı.

Son olarak New York Liberty'de oynayan 1,98 metre boyundaki Jones, aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyiyor.

Amerikan Ulusal Kadın Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2021 yılında en değerli oyuncu (MVP) seçilen Jones, 2024'te ise New York Liberty ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.

Beş kez All- Star seçilen Jones'un bir de Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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