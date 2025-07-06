Fenerbahçe, Jhon Duran'ı 1 Yıllığına Kiralık Olarak Transfer Etti

Fenerbahçe, Jhon Duran'ı 1 Yıllığına Kiralık Olarak Transfer Etti
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Fenerbahçe, Al Nassr'ın Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Fenerbahçe, Al Nassr'ın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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