Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bitirdi! Ödenecek para dudak uçuklatıyor

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile 7.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek olan futbolcu ile sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.