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Fenerbahçe, İtalyan ekiplerine Kadıköy’de 4 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, İtalyan ekiplerine Kadıköy’de 4 maçtır kaybetmiyor
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Kadıköy’de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde İtalyan ekiplerine karşı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde İtalyan ekiplerine karşı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Roma ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekiplerine karşı 16. randevusuna çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte; Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Palermo ve Roma ile karşılaştı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 10 mağlubiyet yaşadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 23 Kasım 2005'te Milan'a karşı alan Kanarya, sonrasında oynadığı 3 maçta galibiyet elde eden Fenerbahçe, bugün beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Palermo, Inter ve Lazio'yu mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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