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Fenerbahçe, istatistiklerde zirvede

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon birçok istatistikte zirvede yer alıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde ikinci sırada yer alsa bu sezon birçok istatistikte zirveye çıktı.

İŞTE O İSTATİSTİKLER

  • Ligde en az gol yiyen takım (16)
  • Deplasmanlarda en çok gol atan takım (23)
  • Rakip ceza sahasına en çok giren takım (Maç başı 22 ortalama)
  • Paslaşarak (Orta ile değil) rakip ceza sahasına en çok giren takım (Ortalama 20)
  • İkili mücadeleleri en çok kazanma yüzdesine sahip takım (Yüzde 53)
  • Rakip sahada en yüksek başarılı pres oranına sahip takım (12)
  • Ligde rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım (8)

LİDER GALATASARAY'IN 8 PUAN GERİSİNDE

Fenerbahçe, bu istatistiklerde zirvede yer almasına rağmen Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor, sarı-kırmızılılar, 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 47 puanla namağlup lider konumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise bu süreçte elde ettiği 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 39 puana ulaşarak kendisine ikinci sırada yer buldu.

Fenerbahçe, istatistiklerde zirvede
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeysel Dadak:

yaw he he he

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Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Sonuç ?

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