Fenerbahçe, İstanbulspor ile 49. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor ile ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 2 futbolcu cezalı, 2 isim de Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-siyahlılar ise 17 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 5 puanla son sırada yer alıyor. İstanbul ekibinin 3 puan cezası da bulunuyor.

Ligde 49. randevu

İstanbulspor ile Fenerbahçe ligde 49. kez mücadele edecek. Geride kalan 48 maçta sarı-lacivertliler 34 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 87 gol atarken, İstanbulspor 31 gol kaydetti.

Geçen sezon 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 mücadele berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon gol düellolarına sahne olan iki lig maçında (2-5, 3-3) toplam 13 gol atıldı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş ve Kayserispor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 22 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 8 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

Fred ile İrfan Can cezalı

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Fred ile Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan İrfan Can Kahveci, İstanbulspor müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak. Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve TFF Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Mert Hakan Yandaş, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde kadroda olacak. Fred ise bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak.

Djiku ile Osayi, Afrika Kupası'nda

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Ocak ayında yoğun maç takvimine girecek olan sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bu iki önemli isimden faydalanamayacak. Sakatlıklarını atlatan Becao ve Zajc da bireysel antrenmanlara başladı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 17 haftanın 15'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 44 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL