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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu İrfan Can Kahveci ile 2028 yılına kadar uzatılan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. İrfan Can, 2020-2021 sezonunda takıma katılmıştı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi. 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma dahil olan İrfan Can'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12'si Süper Lig olmak üzere toplam 22 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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