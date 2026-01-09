Haberler

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını duyurdu.

FENERBAHÇE, 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

