Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar Samsunspor'a satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya sakatlıktan uzak bir sezon diledi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor