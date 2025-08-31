Fenerbahçe İlk Yarıda 3-0 Önde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 4. hafta maçında ilk yarıda 3-0 mağlup ederek üstün bir performans sergiledi. Farkı açan goller En-Nesyri ve Pereira'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Traore, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita

Fenerbahçe : Livakovic, Oğuz Aydın, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nene, En-Nesyri

Goller: Dk. 14 Pereira (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 40 En-Nesyri ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında Pereira'nın uzaklaştıramadığı topa, uzak direkteki Nene dokundu. Pereira'ya çarpan topun ağlarla buluşmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

19. dakikada Talisca'nın ceza yayının sağından ayak içiyle yaptığı vuruşta uzak direğe yönelen topu, Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Akkan kornere çeldi.

31. dakikada Fenerbahçe'nin ani gelişen atağında Nene, İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluştu. Nene'nin yerden yaptığı ortada meşin yuvarlakla penaltı noktasında buluşan En-Nesyri'nin şutu, yandan auta gitti.

35. dakikada Brown'ın sol kanattan yaptığı sert ortaya altıpasta dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı uzak direğe göndererek Fenerbahçe'nin farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

40. dakikadaki Fenerbahçe atağında ara pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Alvarez'in dokunamadığı ve savunmanın uzaklaştıramadığı top, altıpasın kale çizgisine yakın noktasında bulunan En-Nesyri'nin önüne düştü. En-Nesyri'nin vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu: 0-3.

43. dakika İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.