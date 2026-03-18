Haberler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendirdi. Dilmen, alınan galibiyete rağmen oyunun tatmin edici olmadığını belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu eleştirdi ve teknik adamın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkının nedenlerini de açıkladı.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkının nedeninin kritik anlarda kaybedilen puanlar olduğunu belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin geri dönüşlere fazla odaklandığını ve '2-0'dan maçı bitiremediğini' ifade etti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve aldatıcı demeçleri olduğunu savundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, Galatasaray ile oluşan puan farkının nedenlerine dikkat çekti.

"SKOR HERKESİ MUTLU ETMEZ"

Dilmen, alınan galibiyete rağmen oyunun tatmin edici olmadığını belirterek, "Bugünkü skor taraftarı çok aşırı mutlu eder mi? Bence etmez. Tedesco'yu çok eder, yönetimi çok eder" ifadelerini kullandı.

TEDESCO'YA ELEŞTİRİ: ALDATICI DEMEÇLERİ VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu da eleştiren Dilmen, teknik adamın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. "Genelde güncel yaşıyor, skorlar üzerinden gidiyor. Aldatıcı demeçleri var" diyen Dilmen, bazı maçların değerlendirmelere dahil edilmediğini ifade etti.

PUAN FARKININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Galatasaray ile oluşan puan farkına değinen Dilmen, "Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi" diyerek sürecin önceden sinyaller verdiğini söyledi. Fenerbahçe'nin geri dönüşlere fazla odaklandığını belirten tecrübeli isim, "Hep '2-1'den 3-2'ye döndük' dedik. Ama hiçbir zaman '2-0'dan maçı bitiriyoruz' diyemedik" şeklinde konuştu. Dilmen ayrıca, kritik anlarda kaybedilen puanların farkın açılmasına neden olduğunu vurguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

