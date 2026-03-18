Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, Galatasaray ile oluşan puan farkının nedenlerine dikkat çekti.

"SKOR HERKESİ MUTLU ETMEZ"

Dilmen, alınan galibiyete rağmen oyunun tatmin edici olmadığını belirterek, "Bugünkü skor taraftarı çok aşırı mutlu eder mi? Bence etmez. Tedesco'yu çok eder, yönetimi çok eder" ifadelerini kullandı.

TEDESCO'YA ELEŞTİRİ: ALDATICI DEMEÇLERİ VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu da eleştiren Dilmen, teknik adamın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. "Genelde güncel yaşıyor, skorlar üzerinden gidiyor. Aldatıcı demeçleri var" diyen Dilmen, bazı maçların değerlendirmelere dahil edilmediğini ifade etti.

PUAN FARKININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Galatasaray ile oluşan puan farkına değinen Dilmen, "Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi" diyerek sürecin önceden sinyaller verdiğini söyledi. Fenerbahçe'nin geri dönüşlere fazla odaklandığını belirten tecrübeli isim, "Hep '2-1'den 3-2'ye döndük' dedik. Ama hiçbir zaman '2-0'dan maçı bitiriyoruz' diyemedik" şeklinde konuştu. Dilmen ayrıca, kritik anlarda kaybedilen puanların farkın açılmasına neden olduğunu vurguladı.