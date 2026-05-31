Fenerbahçe, yarı final ilk maçında A. Efes'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe yarın A. Efes'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan başlıyor. Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve çeyrek finalde de Erokspor'u 2-0'lık seriyle geçen Fenerbahçe, yarı final biletini aldı. Lacivert-beyazlılar ise çeyrek finalde Türk Telekom'u iki maçta da yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ile Efes arasındaki yarı finalin ilk maçı yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe ile A. Efes arasında oynanacak yarı final serisinin programı şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - A. Efes

3 Haziran Çarşamba

20.00 Fenerbahçe - A. Efes

5 Haziran Cuma

20.00 A. Efes - Fenerbahçe - İSTANBUL

