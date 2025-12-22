Haberler

Fenerbahçe ile Beşiktaş kupada 23. kez rakip

Fenerbahçe ile Beşiktaş kupada 23. kez rakip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarın Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında karşılaşacak. İki ezeli rakip bugüne dek Türkiye Kupası'nda 22 kez mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupada 23. kez rakip olacak. Ezeli rakipler tüm kulvarlarda ise 363. kez mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını galibiyetle kapatan iki takım, bu yıl formatı değişen Türkiye Kupası'nda grup aşamasında ilk maçlarına çıkacak.

Türkiye Kupası'nda 23. kez

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 22 kez mücadele etti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 11 galibiyet alırken, sarı-lacivertliler de 2'si hükmen 5 kez kazandı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupada Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 26 golle karşılık verdi.

İki takım 1988-1989, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında final aşamasında karşılaşırken, bu finallerin tamamında Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

363. randevu

İki takım bu derbi müsabakasıyla tüm kulvarlarda ise 363. kez rakip olacak. Bugüne kadar lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile özel karşılaşmalarda oynanan 362 maçta sarı-lacivertliler 136 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın 502 golüne, Kartal 461 golle yanıt verdi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda 3-2'lik skorla kazandı.

Son 10 maçta eşitlik var

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında tamamı Süper Lig'de olmak üzere son 10 maçta eşitlik var. Bu süreçte taraflar 3'er galibiyet alırken, 4 müsabakada ise iki takım da 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar yakın dönemdeki 2 galibiyeti de deplasmanlarda elde etti.

Kupadaki son maçta Beşiktaş sahaya çıkmadı

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması saha olayları nedeniyle yarıda kalmıştı. Dolmabahçe'de 2-2 biten derbinin rövanşında iki takım 19 Nisan'da Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz devam ederken 57. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle maç hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın kaldığı yerden ve seyircisiz oynanmasına karar verildi. 3 Mayıs'ta yapılması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

En farklı skorlar

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 538.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 537.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title