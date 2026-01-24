Haberler

Fenerbahçe ile anılması yetti! Marmoush, 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı
Güncelleme:
İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Manchester Cityli Omar Marmoush, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü Wolverhampton karşısında buldu. Mısırlı oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçirdi.

  • Omar Marmoush, Manchester City'nin Wolverhampton ile oynadığı Premier Lig maçının 5. dakikasında gol atarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.
  • Pep Guardiola, Manchester City'nin Wolverhampton maçında Erling Haaland'ı yedek kulübesinde bırakarak Omar Marmoush'u ilk 11'de başlattı.

Sezon başından bu yana Premier Lig ekibi Manchester City'de istenen performansı gösterememesi nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Mısırlı santrfor Omar Marmoush'un ismi Süper Lig devi Fenerbahçe ile son günlerde ciddi şekilde anılıyordu.

BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

26 yaşındaki oyuncu, isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından bu sezon bir ilki yaşadı. Premier Lig'in 23. hafta maçında Manchester City, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan ev sahibi ekibi, 5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Omar Marmoush'un düzgün vuruşuyla öne geçti. Mısırlı yıldız, attığı golle birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti.

HAALAND YEDEK, MARMOUSH 11'DE

Öte yandan Pep Guardiola'nın maç öncesin ilk 11'deki tercihi dikkat çekti. Guardiola'nın bu mücadelede Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yedek soyundurup, Marmoush'u 11'de başlatması sürpriz bir şekilde karşılandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
