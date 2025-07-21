Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Portekiz 2. Lig ekibi Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

KANARYA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Ze Vitor (K.K) ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe, Portekiz'de ikide iki yaptı. Kanarya, ilk hazırlık maçında yine Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense'yi 2-1 mağlup etmişti.

SIRADAKİ RAKİP AL ITTIHAD

Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Maç 23 Temmuz tarihinde oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak.