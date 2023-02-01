Fenerbahçe için 'Hata' demişti! 34 yaşındaki Slimani'den herkesi şaşırtan imza

2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Islam Slimani, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra "Türkiye'ye transferim bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Fransa ekibi Brest forması giyen 34 yaşındaki golcü sezon sonuna kadar Anderlecht'e kiralandı. Yaşı ilerleyen futbolcunun kariyerinin bu döneminde Belçika'nın en iyi takımına imza atması şaşırttı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimanı, kariyerinin sonuna gelirken sürpriz bir imza attı. Cezayirli golcü, sezon sonuna kadar Anderlecht'e transfer oldu.

YENİ ADRESİ BELÇİKA

Son olarak Fransız ekibi Brest'in formasını giyen Islam Slimani, sezon sonuna kadar Belçika ekibi Anderlecht'e kiralandı. 34 yaşındaki futbolcunun kariyerinin bu döneminde Belçika'nın en iyi takımının formasını giyecek olması futbolseverleri şaşırttı.

"TÜRKİYE'YE TRANSFERİM HATAYDI"

2018/2019 döneminde Fenerbahçe formasını giyen Islam Slimani, Türkiye'den ayrıldıktan sonra, "Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Türkiye'ye transferim bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı.