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Fenerbahçe, Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Nathan Ake ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 31 yaşındaki stoper, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacak.

Fenerbahçe Kulübü, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.

Ülkesinin ADO takımında futbola başlayan Ake, altyapıda önce Feyenoord'a, sonra Chelsea'ye transfer oldu. 2013'te Chelsea'de A takıma yükselen 31 yaşındaki stoper, Reading, Watford ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giydi. 2017'de Bournemouth tarafından 22 milyon avroya bonservisi alınan Nathan Ake, 2020'de yaklaşık 45 milyon avro bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

Ake, Manchester City'de kaldığı 6 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası ile 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tercihini Hollanda Milli Takımı'ndan yana kullanan Fildişi Sahili asıllı Ake, 65 kez milli formayı terletti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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