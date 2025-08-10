Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı
Fenerbahçe gece yarısı bombayı patlattı. Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Sarı-lacivertli ekip, pazarlıklarına devam ediyor. 111 maçta 25 gol 14 asistlik katkı veren yıldız oyuncunun imza atması an meselesi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Niko Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Hırvat medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Rijeka arasında anlaşmanın sağlandığı kaydedilirken; oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR
10 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayan 23 yaşındaki Jankovic, milli takımlar düzeyinde Hırvatistan U21 takımının da formasını terletti.
25 GOL 14 ASİSTLİK KATKI YAPTI
Rijeka'da 111 resmi maça çıkan Jankovic 25 gol atarken 14 de asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro seviyesinde.