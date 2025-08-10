Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı

Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe gece yarısı bombayı patlattı. Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Sarı-lacivertli ekip, pazarlıklarına devam ediyor. 111 maçta 25 gol 14 asistlik katkı veren yıldız oyuncunun imza atması an meselesi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Niko Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hırvat medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Rijeka arasında anlaşmanın sağlandığı kaydedilirken; oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

10 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayan 23 yaşındaki Jankovic, milli takımlar düzeyinde Hırvatistan U21 takımının da formasını terletti.

25 GOL 14 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Rijeka'da 111 resmi maça çıkan Jankovic 25 gol atarken 14 de asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro seviyesinde.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Talisca ve Smanzki de var, bunlar napıyo bilen varsa beri gelsin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat Ahmet:

111 maçta 25 gol.yine çöp alacağız yazık takımın parasına..millet mağazadan giyiniyo bizde bit pazarından alışveriş yapıyoruz.takımın içine sctnz.yıldıza bak

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal A55:

Bu lavuk kim

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Dogan:

Hırvat yıldız mı ? Kim tanıyor ki lavuğu. Çok gizli büyük bir yıldızla görüşüyoruz dedikleri bu mu

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

yıldız değil kesin stardir o

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
Hakan Çalhanoğlu: Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum

Hakan: Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.