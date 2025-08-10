Fenerbahçe, Hırvat yıldız Niko Jankovic ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Niko Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hırvat medyasında yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Rijeka arasında anlaşmanın sağlandığı kaydedilirken; oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

10 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayan 23 yaşındaki Jankovic, milli takımlar düzeyinde Hırvatistan U21 takımının da formasını terletti.

25 GOL 14 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Rijeka'da 111 resmi maça çıkan Jankovic 25 gol atarken 14 de asist katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro seviyesinde.