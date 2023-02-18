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Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov attı.

Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Kaynak: AA / Spor

Can Bartu Tesisleri Fatih Karagümrük Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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