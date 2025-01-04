Fenerbahçe, Hatayspor ile 9. Randevusuna Çıkıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Bordo-beyazlılar ise 16 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig arası öncesi son maçında Eyüpspor'a karşı puan kaybeden Fenerbahçe yarınki mücadeleden galip ayrılıp 2025 yılına galibiyetle başlamak istiyor.

Ligde 9. randevu

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 7 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe rekabette 19 gol atarken, Hatayspor 4 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe evinde 4-2, deplasmanda ise 2-0 kazandı.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında kalesini gole kapatmasa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Oynanan 16 mücadelenin 15'inde Dominik Livakovic kaleyi korurken, 1 maçta İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleyi devraldı. Kanarya, 7 müsabakada kalesini gole kapatırken bu süreçte kalesinde 15 gol gördü.

Hatayspor'da 2 kez teknik direktör ayrılığı yaşandı

Sezona Özhan Pulat yönetiminde başlayan Atakaş Hatayspor'da 5. hafta itibarıyla Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Kötü gidişatını sürdüren güney ekibi ilk galibiyetini 12. haftada Gaziantep FK karşısında elde etti. Sonrasında 5 maçta 3 puan alan Çalımbay ile 23 Aralık 2024'te oynanan ve 3-1 mağlup olduğu Adana Demirspor maçı sonrası yollar ayrıldı. Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını hafta boyunca Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar dış sahada 7 maçta 2 puan alırken, deplasmanda en az puan toplayan ekip oldu.

Fenerbahçe'de eksikler

Antrenmanda sakatlık yaşayarak sağ arka adalesinde kısmi yırtık teşhisi konulan İsmail Yüksek, hafif sakatlığı bulunan Samet Akaydin, geçirdiği operasyonun ardından tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao kadroda olmayacak. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - İSTANBUL