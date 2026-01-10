Haberler

Matteo Guendouzi, ilk golünü attı

Matteo Guendouzi, ilk golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, maçın 28. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi ve maç boyunca gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ilk maçı olan Turkcell Süper Kupa finalinde golünü attı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Lazio'dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul'a gelen Matteo Guendouzi, finale 11'de başladı. Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.

Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor