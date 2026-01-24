Haberler

Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk edecek

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde namağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alırken, Göztepe 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce oynanan 59 maçta Fenerbahçe'nin 27 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Göztepe'yi karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı ve 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ligde İzmir ekibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

60. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 27 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 9 defa rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 23 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 90 kez fileleri havalandırırken, İzmir ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'ndaki maçta 7-1'lik skorla aldı. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 23 Kasım 2001'de 5-0, 3 Eylül 1961'de de 5-1'lik galibiyetleri de bulunuyor. Göztepe ise rakibi en farklı 1970-1971 sezonunda 3-1'lik skorla yendi.

Son 10 maç

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılar arasındaki son 10 lig maçında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, söz konusu süreçte 5 mücadelede galibiyete elde ederken, İzmir ekibi ise 1 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 4 karşılaşma berabere tamamlandı.

Ligin namağlup takımı

Fenerbahçe, ligde 17 haftada 42 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son lig maçında Alanyaspor'u 3-2 yendi.

En çok gol atan, en az gol yiyen takıma karşı

Fenerbahçe, bu sezon attığı 42 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Kanarya ayrıca çıktığı 18 maçın 16'sında da fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, son 3 maçında ise 10 gol sevinci yaşadı. Göztepe ise ligin en az gol yiyen takımı. Sarı-kırmızılılar kalesinde 10 gol görürken, 11 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

Göztepe ligde son 5 maçın 4'ünü kazandı

Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, Süper Lig'de son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti ve son 5 lig müsabakasında 12 puan topladı. Bu süreçte Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, tek yenilgisini Trabzonspor'dan aldı. Göztepe, dış sahadaki son 3 maçını da kazandı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan kadroda olmayacak. İzni tamamlanan ve İstanbul'a dönen Youssef En-Nesyri'nin son durumuna teknik heyet karar verecek.

Aston Villa karşısında UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyen Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Alvarez kart sınırında

Sakatlığının ardından Alanyaspor maçıyla formasına kavuşan Edson Alvarez, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alvarez, bu sezon ligde 9 maçta süre aldı. Meksikalı futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kocaelispor mücadelesinde yer alamayacak.

Cihan Aydın düdük çalacak

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

