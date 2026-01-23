Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Haberler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile karşılaşmak için Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, 25 Ocak Pazar günü oynanacak maç öncesi son hazırlıklarını kapsıyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

