Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı'nda sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı'nda sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, 30 Ekim Cumartesi saat 19.00’da sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Atatürk ve Türk bayraklarıyla poz verdi; hazırlığını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik sorumlusu Dirk Kuyt yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle antrenman öncesinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla poz verdi. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla ile tamamlayacak.