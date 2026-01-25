Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16. dakikada bulduğu golle öne geçerken 24'te kalesinde golü gördü. Kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayan Kanarya, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, bugün yaşadığı puan kaybı ile fark 3'e çıktı. Sarı-kırmızılılar da dün oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Ligde 43 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.