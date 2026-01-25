Haberler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler maçı önde tamamlayamadı ve 1 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16. dakikada bulduğu golle öne geçerken 24'te kalesinde golü gördü. Kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayan Kanarya, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, bugün yaşadığı puan kaybı ile fark 3'e çıktı. Sarı-kırmızılılar da dün oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Ligde 43 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı