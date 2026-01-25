Haberler

Fenerbahçe, evinde 3. kez puan kaybetti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe ile sahasında oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, evindeki 3. puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe, bu sonuçla ligdeki puanını 43'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde bu sezon 3. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16. dakikada Nene'nin attığı golle öne geçerken 24. dakikada kalesinde golü gördü. Kalan dakikalarda iki taraf da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 3. beraberliğini aldı. Ligde mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında Alanyaspor ve Galatasaray'dan sonra taraftarı önünde Göztepe ile de yenişemedi.

Tedesco'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon 7. kez beraberlik elde etti.

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

