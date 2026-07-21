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Fenerbahçe, Polonya'ya avantajla gidiyor

Fenerbahçe, Polonya'ya avantajla gidiyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş 29 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 37. dakikada Talisca kaydetti. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Polonya temsilcisine karşı ilk maçta üstünlük sağladı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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