Fenerbahçe, avantajı tek golle elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlandı. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan Fenerbahçe, net pozisyonları gole çeviremedi ve farkı artırmayı başaramadı. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sezonun ilk golü Talisca'dan

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne Anderson Talisca imza attı.

Müsabakanın 37. dakikasında uzak mesafeden şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Brezilyalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, resmi maçlarda takımının ilk golünü de kaydetti.

Greenwood ilk kez

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Hazır olmadığı gerekçesiyle maça yedekler arasında başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

Ake 45 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, maçı tamamlayamadı.

Tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11 başlayıp başlamayacağı gündem olan tecrübeli savunmacı, ilk 11'de başladığı müsabakanın devre arasında oyundan alındı.

Ake'nin yerine Levent Mercan oyuna dahil olurken, Jayden Oosterwolde kalan sürede stopere geçti.

2 kez direğe takıldı

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında 2 topu direkten döndü.

Maçın 56. dakikasında Talisca'nın kafa vuruşu ile 63. dakikada Bartuğ Elmaz'ın şutunda, sarı-lacivertliler direği geçmeyi başaramadı.

Ali Koç da maçı tribünden izledi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçı yerinde takip etti.

Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya, eski yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile takip etti.