Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. - İSTANBUL