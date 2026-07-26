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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayıp taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman sahada kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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