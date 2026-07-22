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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz'da deplasmanda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde başladı. İlk 11'de oynayanlar yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular pas ve çift kale maçla idmanı sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların katıldığı idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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