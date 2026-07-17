Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Salı günü sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertli takım, yaptığı antrenmanla İstanbul'da çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ile tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.