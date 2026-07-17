Haberler

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz'da sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda core, pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Salı günü sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertli takım, yaptığı antrenmanla İstanbul'da çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ile tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şok etti
CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü

CHP'li belediye başkanı, AK Partili üyenin üzerine yürüdü
Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzon'a transfer
İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı

İran, önce vurdu! sonra görüntüyü paylaştı
Talisca'ya üst üste talipler

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Taraftar bir tane istiyordu, iki tane çıktı
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi

Aziz Yıldırım rest çekti: Onu asla düğününde görmek istemiyorum