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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynadığı maçın ilk yarısını Talisca'nın 37. dakikadaki serbest vuruş golüyle 1-0 önde bitirdi.

Stat: Chobani

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo, Ake, Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

Gol: Dk. 37 Talisca ( Fenerbahçe )

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan maçın ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

Sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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