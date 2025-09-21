Fenerbahçe Genel Kurulunda Gergin Anlar

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde iki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi sona ererken, sayım işlemine geçildi. İki başkan adayı da stadyuma gelirken, tribünlerdeki kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Bir süre sonra iki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Laf atışmalarıyla başlayan gerginlik daha sonra büyürken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle olaylar duruldu. - İSTANBUL