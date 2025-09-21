Haberler

Fenerbahçe Genel Kurulunda Gergin Anlar

Fenerbahçe Genel Kurulunda Gergin Anlar
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının ikinci gününde başkan adaylarının destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Olaylar, başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde iki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi sona ererken, sayım işlemine geçildi. İki başkan adayı da stadyuma gelirken, tribünlerdeki kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Bir süre sonra iki başkan adayının destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Laf atışmalarıyla başlayan gerginlik daha sonra büyürken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle olaylar duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
