Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Taşınmaz Yetki Maddeleri Reddedildi

Fenerbahçe'nin taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyetleri konusundayönetime yetki veren gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde yapılan konuşmaların ardından gündemdeki maddelere geçildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 'Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi' maddesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Oy çokluğuyla reddedilme durumunun ardından kürsüye gelen Başkan Ali Koç, özellikle başkan adayı Sadettin Saran ve ekibinin bu söyleyeceklerini dinlemesi gerektiğini ifade ederek, "Sadettin Saran ve ekibi 2013 yılından beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Çünkü bu maddeler yönetim kurullarının elini kolunu rahatlatacak, daha çabuk karar alınması için geliştirilmiş maddedir. Sanki bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki ilk defa biz icat etmişiz gibi. Bu 2013 yılından beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır" dedi. Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na dönerek, geçmişte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde olduğunu vurgulayarak, "Kendi dönemlerinde bu kullanıldı mı?" diye soru sordu.

Mosturoğlu da kongre üyelerine hitap ederek, "Bu maddelerin seçimlerle hiçbir alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişi ile ilgili bir durumdur. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır" diye konuştu.

Mosturoğlu, oylamanın yeniden sayılması kararını verdi. 11. madde oy çokluğuyla reddedildi.

12. maddede yer alan, 'Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Bu madde de oy çokluğuyla reddedildi.

13. maddede belirtilen, 'Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi, maddesi de oy çokluğuyla reddedildi. - İSTANBUL