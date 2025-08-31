Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin gollerini En-Nesyri (2) ve Pedro Pereira (k.k) atarken, Gençlerbirliği'nin tek golü Goutas'tan geldi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şut sonrası top direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pas sonrası topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Niang dk.70), Zuzek (Sinan Osmanoğlu dk. 88), Kyabou (Abdurrahim Dursun dk. 57), Traore, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk.88), Metehan Mimaroğlu (Oğulcan Ülgün dk. 46), Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın (Mert Müldür dk. 68), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown (Oosterwolde dk. 57), Edson Alvarez, Fred (İsmail Yüksek dk. 57), Dorgeles Nene, Talisca (Szymanski dk. 68), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 81), En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Cenk Tosun, Amrabat

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Goutas (dk. 64) (Gençlerbirliği), Pedro Pereira (dk. 14 k.k.), En-Nesyri (dk. 35 ve 40) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Zuzek (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
