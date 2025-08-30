Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Ankara'ya geldi. Takım, taraftardan kaçınmak için kargo bölümünden havalimanını terk etti ve otelde tezahüratlarla karşılandı.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Ankara'ya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe, olası tepkilerden kaçınmak için Esenboğa Havalimanı kargo bölümünden çıkış yaptı.

Kargo bölümünden havalimanını terk eden Fenerbahçe kafilesini alandaki taraftarlar göremezken, kalacağı otelde sarı-lacivertli takım tezahüratlarla karşılandı. Kafilenin otele yerleşmesinin ardından taraftarlar otelin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
