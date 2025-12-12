Haberler

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir: 'Hedefimiz kupaya kadar gitmek'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından takımın hedeflerinin her zaman en üstte olduğunu belirtti. Demir, kupaya kadar devam etmek istediklerini vurguladı.

FENERBAHÇE'NİN genç stoperi Yiğit Efe Demir, " Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde yaptıkları analizleri en iyi şekilde uyguladıklarını belirten Yiğit Efe, "11'e 11 devam ederken de çok üstündük zaten. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok iyi çalışıp, çok iyi analiz etmiştik. Analizlerimizi de çalıştığımız şekilde uyguladık. 10 kişi kaldıklarında daha da rahatladık. Golleri bulunca da maçı öldürdük. Maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ HER ZAMAN EN YUKARISIDIR'

Hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu dile getiren genç stoper, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title