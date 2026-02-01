Fenerbahçe Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı

FENERBAHÇE, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."